مهرجان عربي للدراجات في مصر 2020

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، عن أجندة بطولات وأنشطة الاتحاد في عام 2020.

مشيراً إلى أن الجديد فيها هو تنظيم، لأول مرة، مهرجان عربي للدراجات، يتم من خلاله تنظيم جميع البطولات العربية من طريق ومضمار وجبلية وبي إم إكس، بالإضافة لدراجة أصحاب الهمم.

والتي تقام لأول مرة في عمر الاتحاد وتستضيفه مصر، خلال شهر نوفمبر المقبل، ليعد أول مهرجان من هذا النوع على مستوى الوطن العربي، ويسبق بذلك الاتحاد الدولي الذي يعتزم تنظيم هذه الفعالية في أسكتلندا عام 2023.

ويعمل حالياً الاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد المصري للدراجات على وضع اللمسات اللازمة لضمان نجاح استضافة مثل هذا الحدث العربي الكبير، الذي سيكون على مدار 20 يوماً، ما سيحدث نقلة نوعية فريدة من خلال تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان، كما أعلن الحوسني عن إعادة إقامة بطولة كأس الاتحاد العربي للدراجات (مراحل).

والتي تقرر إسناد تنظيمها للاتحاد السعودي في شهر أكتوبر المقبل، حيث إن هذه البطولة توقفت خلال الفترة الماضية لعدم وجود إقبال عليها، بالإضافة إلى أنها كانت تصاحب البطولة العربية للطريق، وسوف تقام حالياً بصورة مستقلة عن البطولات الأخرى، ما يتيح الفرصة للاتحادات الراغبة في المشاركة بها للإعداد الجيد والمناسب لها.