20 دولة تشارك بسبـاق هيرو للدراجات الهوائية الجبلية في حتا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تشهد حتا الجولة الافتتاحية من سباق «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية، لعام 2020، الذي تنظمه إكس دبي في المسارات الجبلية في حتا 7 فبراير المقبل، بمشاركة 20 دولة.

وتحت رعاية مراس وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وهذه المرة الأولى التي سيتم فيها تنظيم جولة من سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية في الشرق الأوسط على أن تكون المحطة الثانية في إيطاليا في شهر يونيو والمحطة الثالثة في تايلاند في أكتوبر المقبل، ويقام السباق تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

ويشارك فيه نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية، ومن أبرزهم الكولومبي هيكتور ليوناردو بايز بطل العالم الفائز بلقب البطولة 6 مرات من أصل 10 دورات من البطولة.

وأعلن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي صباح أمس للكشف عن الحدث الذي يقام بالتنسيق مع اتحاد الدراجات.

وتحدث خلاله خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وجيرهارد فانزي المدير التنفيذي لسلسة هيرو العالمية، وعبد الله بن حبتور من إكس دبي، وليو بايز بطل العالم وحامل لقب البطولة والمصنف الأول على العالم، ومحمد خليفة الكعبي من مركز حتا للدراجات الهوائية الجبلية.

مركز دولي

وقال خالد العور: «لقد أصبحت منطقة حتا مركزاً دولياً لسباقات الدراجات الهوائية بشكل عام والدراجات الهوائية الجبلية بشكل خاص.

ولفتت حتا أنظار العالم الذين تابعوها من خلال طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي أقيم لمدة 5 سنوات وكانت تخصص مرحلة لمنطقة حتا، وبعده طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية أيضاً الذي يمر سنوياً من حتا، في كل شهر تشهد منطقة حتا تنظيم سباق جديد، وتزيد أعداد المشاركين باستمرار حتى بات يتوافد عليها الدراجون من خارج الدولة خصيصاً للمشاركة في السباقات التي تنظم في حتا.

خطة تنموية

وأضاف خالد العور: «هذا السباق وغيره من الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس في حتا تدعم الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية من الطراز الأول».

وعرض جيرهارد فانزي فيلماً قدم خلاله معلومات عن السلسلة العالمية للدراجات الهوائية وبداية تأسيسها، وتقام هذه البطولة منذ 10 سنوات في إيطاليا، وقال: «ستكون هذه النسخة هي الأولى في الشرق الأوسط، وهي عبارة عن سلسلة عالمية مكونة من 3 جولات تقام الجولة الأولى في دبي، والثانية في إيطاليا، والثالثة في تايلاند».

فئات السباق

يتضمن السباق عدة فئات منها فئة المحترفين 60 كيلومتراً، وأعلى نقطة عن سطح الأرض يصلها المتسابقون هي 650 قدماً، والفئة الثانية تصل لمسافة 30 كيلومتراً بارتفاع 800 قدم عن سطح الأرض، وهناك فئة مخصصة للأطفال، وأخرى مخصصة للهواة، ويشارك في هذه السلسلة أكثر من 4000 متسابق يتطلعون جميعاً للفوز باللقب الذي يتطلب الكثير من الجهود والموهبة والاستعداد والتدريب».