«خليجية الدراجات» تجتمع في الكويت

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

يتوجه إلى الكويت اليوم، عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام اتحاد الإمارات للدراجات، عضو اللجنة التنظيمية للدراجات بدول مجلس التعاون .

وعبد الكريم الزرعوني المدير المالي عضو اللجنة الفنية للجنة التنظيمية لحضوراجتماع اللجنة التنظيمية للدراجات بدول مجلس التعاون ولجنتها الفنية الذي يعقد يومي الجمعة والسبت في الكويت ويتضمن جدول أعمال الاجتماع اعتماد أجندة البطولات والأنشطة ودورات المدربين والحكام والفنيين التي ستنظمها اللجنة في العام الحالي على ضوء رؤية وتوصيات اللجنة الفنية.

كما تطلع اللجنة على الوضع المالي والرسائل الواردة من الاتحادات الخليجية للدراجات بالإضافة إلى الإطلاع على محضر الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي مع رؤساء وممثلي اللجان التنظيمية الذي عقد في مسقط في أبريل الماضي.