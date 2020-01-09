10 دول عربية تتنافس على بساط الكاراتيه في "عربية السيدات 2020"

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام بالشارقة من 2 - 12 فبراير المقبل، مشاركة 10 فرق عربية، في منافسات الكاراتيه ضمن برنامج ألعاب الدورة، لتسجل أعلى نسبة مشاركة نسائية في رياضة الكاراتيه.

ضمن منافسات الحدث الرياضي الأبرز على صعيد رياضة المرأة العربية، وقالت ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة:

«إن التمثيل العربي الكبير الذي تشهده هذه اللعبة يدلّ على الواقع المتطور لرياضة المرأة العربية، حيث لم تعد لاعباتنا الموهوبات مقيّدات بنوعٍ محددٍ من الألعاب، بل باتَ الباب مفتوحًا أمامها، لممارسة ألعابٍ كانت في الأمس القريب محصورةً على الرجال، بل وحققت لاعباتنا الكثير من الألقاب في هذه اللعبة.