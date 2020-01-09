النسخة الأولى من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتجديف للسيدات 28 مارس

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن إطلاق النسخة الأولى، من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتجديف للسيدات، صباح يوم 28 مارس المقبل.

في نادي أبو ظبي للرياضات الشراعية واليخوت، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد، أمس، في مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور فاطمة العامري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وخولة الحمادي ممثلة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وبدأت الرياضات البحرية تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الأكاديمية، وضمها إلى روزنامة فعالياتها للموسم الجديد.

حيث تعد من أجمل صور الرياضة البدنية خاصة أن رياضة التجديف من السباقات المهمة في الدولة، نظراً لارتباطها بتراث الدولة خصيصاً في البيئة البحرية، وتتألف البطولة من 4 مسارات، مجال فردي و زوجي 200م ومجال فردي وزوجي 500م، تصل بعدها المتسابقات إلى منطقة الشاطئ، كما تم تخصيص جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى على نحو ما يقارب 42 ألف درهم.

تجربة فريدة

وتهدف أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، من خلال إقامة هذا النوع من المسابقات إلى تشجيع السيدات لخوض تجربة رياضية بحرية فريدة من نوعها، وتعزيز المشاركة المجتمعية والرياضة واللياقة البدنية، كما تسهم في تحفيز سيدات المجتمع المحلي على اتباع نمط حياة صحي.

وكانت الأكاديمية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للراغبات في المشاركة عبر البريد الإلكتروني المتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأكاديمية علماً بأن موعد إغلاق باب التسجيل في 21 مارس المقبل.

وإعلان قائمة القوارب المشاركة، وقامت الأكاديمية بتوفير تدريبات خاصة نظرية وعملية تحت إشراف مدربات مختصات للمنتسبات والمشاركات في السباق، لتعريفهن بالتعليمات التي تضعها اللجنة المسؤولة عن البطولة.

دعم القيادة

وشكرت فاطمة العامري ممثلة الأكاديمية، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية على إعطاء السيدات فرصة لممارسة الرياضات، التي تجسد دعم القيادة الرشيدة في مختلف النشاطات الرياضية.

وبدورها، أعربت خولة الحمادي ممثلة نادي أبوظبي عن سعادتها بتنظيم هذه الفعالية للسيدات، ودعتهم للالتحاق بهذه الرياضة الجديدة في المنطقة، وقالت: إن باب التسجيل لا يزال مفتوح للراغبات في المشاركة.