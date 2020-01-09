342 طيراً رقم قياسي في «بطولة فزاع»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

سجلت منافسات جير تبع في فئة العامة، المشاركة الأكبر، بتواجد نحو 342 طيراً، تنافست في 6 أشواط حفلت بالإثارة والندية، ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية».

والتي ينظمها حالياً مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، وحقق الطير «لهب» لمالكه حمد حسين الحمادي، لقب شوط جير تبع جرناس الرئيسي.

وتوج خالد ناصر الهاجري، بلقب شوط جير تبع جرناس الرمز، بواسطة الطير «نمرود»، وحقق راشد أحمد الشيخ مجرن، المركز الأول في شوط جير تبع جرناس النقدي، بواسطة الطير «178».

وكسب حميد محمد سعيد الطاير، شوط جير تبع فرخ الرمز، بواسطة الطير «تي 18»، ونال جابر أحمد بن الشيخ مجرن، شوط جير تبع فرخ النقدي، بواسطة الطير «84»، وكسب فريق «أتش بي تي» شوط جير تبع فرخ الرئيسي، بواسطة الطير «ريان».