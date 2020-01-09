بولماغا تنفرد بصدارة «دولية شطرنج السيدات»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

انفردت الرومانية أرينا بولماغا بصدارة بطولة كأس الشارقة لشطرنج السيدات التي ينظمها نادي فتيات الشارقة للشطرنج حالياً، بمشاركة 100 لاعبة من 35 دولة.

ويبلغ مجموع جوائزها المالية 70 ألف درهم، وارتقت أرينا بولماغا المصنفة الأولى في البطولة إلى الصدارة بالعلامة الكاملة (5 نقاط) بنهاية الجولة الخامسة.

فيما جاءت الأذربيجانية خيالة عبد الله ثانية بـ4.5 نقاط، واحتلت 15 لاعبة المركز الثالث بفارق نصف نقطة.

وأكدت نجلاء عبد الله الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي فتيات الشطرنج، أن المنافسة على لقب النسخة العاشرة جاءت قوية بفضل مشاركة عدد من اللاعبات المصنفات وحملة الألقاب الدولية، مثنية على المستويات الجيدة التي أظهرت اللاعبات المواطنات، وفي مقدمتهن وافية درويش التي رفعت رصيدها إلى 4 نقاط بنــهاية الجــولة الخـــــــامسة.