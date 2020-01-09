تدشين بطولات «الحواجز» في الشراع

المصدر: ( أبوظبي - البيان الرياضي )

تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، تستضيف ميادين إسطبلات الشراع بمنتجع الفرسان الدولي، ثلاث بطولات دولية لقفز الحواجز بتصنيف النجمتين والثلاث نجمات والأربع نجوم.

وهي المرة الأولى التي تشهد فيها أندية الفروسية تنظيم ثلاث بطولات دولية في نادٍ واحد، وستكون البداية اليوم، ولمدة ثلاثة أيام، مع بطولة فئة النجمتين بحواجز يبلغ ارتفاعها 145 سم.

وتتزامن معها أشواط دولية لفرسان المراحل السنية بدول المجموعة الإقليمية السابعة، من فئة الأشبال، (الجونيورز) والشباب، بمشاركة عدد كبير من الفرسان من داخل وخارج الدولة، ورصدت جوائز مالية قيمة للفائزين في كل الأشواط.