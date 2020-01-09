راشد المعلا يشهد مهرجان أم القيوين للهجن العربية الأصيلة

المصدر: أم القيوين - وام

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، عصر أمس، سباق الهجن العربية الأصيلة ضمن مهرجان أم القيوين الـ 15 لسباقات الهجن العربية الأصيلة.

حضر السباق - الذي أقيم في الفترة المسائية، أمس، بميدان اللبسة بأم القيوين - عدد من الشيوخ وأبناء القبائل إلى جانب محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمن 9 أشواط لسن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ ولمسافة 6 كيلومترات.

وأسفرت نتائج السباق في الشوط الأول عن فوز (الهايلة) للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والمضمر مسري سالم بالعرطي الحميري، بينما فاز بالشوط الثاني (الكايدة) للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والمضمر جمعة عتيق الرميثي، وبالشوط الثالث (الشعال) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمضمر سيف بن عتيق العميمي.

وقام سمو ولي عهد أم القيوين بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى من كل شوط وتسليمهم مفاتيح السيارات.