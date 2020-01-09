انطلاق مهرجان ليوا الدولي 2020 بالظفرة غدًا

المصدر: (الظفرة - البيان الرياضي)

يشهد تل مرعب اليوم انطلاق الجولة الأولى من بطولة تل مرعب للسيارات، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2020، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وتعتبر بطولة تل مرعب للسيارات أقوى بطولات مهرجان ليوا الدولي، وصاحبة الجوائز الأعلى قيمة، وتستمر ليومين وتشمل 6 فئات (6 و8 سلندر مفتوحة، 6 سلندر جيرعادي، و6 سلندر غاز، 8 سلندر جير عادي، و8 سلندر غاز).

وأكد سعيد المرزوقي، رئيس اللجنة الرياضية في المهرجان، اكتمال كل الترتيبات لانطلاقة بطولة تل مرعب للسيارات، التي تحظى بشعبية وإقبال كبير من المتسابقين من داخل وخارج الدولة، نظراً للجوائز القيمة المخصصة للفائزين.