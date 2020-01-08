دبي تجمع أساطير الغولف والنجوم الواعدين في «ديزرت كلاسيك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تؤكد بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، أعرق بطولات المنطقة في الجولة الأوروبية للغولف، مكانتها مجدداً بتقديم مزيج فريد يجمع بين أساطير الرياضة مع النجوم الواعدين في قائمة أسماء لامعة ستكون في منافسة قوية سعياً للتتويج بكأس «الدلة» الشهير، على ملعب المجلس بنادي الإمارات للغولف، خلال الفترة من 23-26 يناير الجاري، بعدما أعلن المنظمون عن تأكيد مشاركة النرويجي فيكتور هوفلاند والياباني شوجو أماهيرا، أبرز ثنائي واعد في العالم بالوقت الحالي، ليتواجدوا بالحدث رفقة الجنوب أفريقي شارل شوارتزل، المتوج بلقب الماسترز في مسيرته الحافلة، وستكون قائمة اللاعبين المشاركين في النسخة المقبلة من البطولة أقوى من الحدث الماضي الذي أقيم قبل عام، وذلك بفضل عودة الأمريكي بريسون ديشامبو للدفاع عن اللقب، إلى جانب أبطال سابقين وأبرزهم الدنماركي توماس بورن، والإسباني رافا كابريرا بيلو، والصيني هاتونج لي، والإسباني سيرجيو جارسيا، والسويدي هنريك ستينسون والإنجليزي داني ويليت، إلى جانب لاعبين متوجين بعدة ألقاب في الجولة الأوروبية ومنهم الثلاثي الإنجليزي تومي فليتوود وإيان بولتر ولي ويستوود، إلى جانب بادرايج هارينجتون قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر المقبلة.

مشاركة أولى

ويشارك الثنائي هوفلاند وأماهيرا للمرة الأولى في البطولة المقبلة بدبي، لينضما إلى قائمة مليئة بالأبطال المتوجين بألقاب البطولات الكبرى وبطولات الجولة الأوروبية وأعضاء كأس رايدر، وهما يتطلعان للمنافسة وبنفس الوقت التعلم من أصحاب الخبرة مثل شوارتزل الذي عانى إصابة في الموسم الماضي 2019، وهو يتطلع لاستعادة مستوياته في دبي، علماً أنه سبق له حصد 11 لقباً في الجولة الأوروبية خلال مسيرته ومنها لقب الماسترز في عام 2011، وهو يتسلح بالإرث العريق للاعبي جنوب أفريقيا في هذه البطولة تحديداً التي سبق لهم الفوز بها بواسطة إيرني إلس وواين ويستنر.

ويعد النرويجي هوفلاند في طريقه لصنع اسم كبير لنفسه في لعبة الغولف، وهو يحظى باهتمام الجماهير المحبة للغولف، وخصوصاً بعد أدائه القوي والسجل القياسي الذي حققه في جولة الولايات المتحدة الأمريكية في العام الماضي، بعدما نجح اللاعب ذو الـ22 سنة من العمر، في تحقيق 19 جولة ضمن مجموع الستينات بالفترة من يونيو إلى أكتوبر، ليحقق المركز الرابع في بطولة ويدهام خلال هذه المسيرة القياسية، ويؤكد أنه أبرز الأسماء الصاعدة في الوقت الحالي.

تطلعات أماهيرا

وبشكل مشابه، يصل الياباني أماهيرا إلى دبي وهو يتطلع لاستئناف مسيرته المزدهرة في المنافسات الدولية بعد تحقيق العديد من النجاحات في مسيرته في الجولة الأوروبية للغولف، محققاً أربعة ألقاب في آخر موسمين، منها لقبان في آخر ثلاثة أشهر وحصد صدارة القائمة المالية في 2018، وهو ما جعل اللاعب البالغ من العمر 27 سنة، يتقدم إلى المرتبة 31 في التصنيف الدولي للغولف، لتكون بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك فرصة مثالية لرؤية أحد أفضل النجوم الصاعدين في العالم.