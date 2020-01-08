65 دولة و152 أكاديمية في جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لجولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، أن 65 دولة سجلت حتى الآن للمشاركة في جولة أبوظبي التي تقام خلال الفترة من 16 - 18 يناير الجاري على صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضي، وأن أكثر من 152 نادياً وأكاديمية من مختلف قارات العالم، أنهت إجراءات التسجيل مع الاقتراب من موعد إغلاق باب التسجيل نهائياً، ولا سيما في ظل الإقبال غير المسبوق على المشاركة في هذا الحدث الكبير.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، أنه تم إغلاق باب التسجيل لبعض الفئات التي استوفت الأعداد المطلوبة، وأن ساعات باتت تفصلنا عن الإغلاق النهائي لباب التسجيل بكل الفئات.

مشاركة مكثفة

وأوضح أن أندية وأكاديميات الجوجيتسو بالإمارات ومعظم لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية ستشارك بكثافة في تلك الجولة، وأن أكاديمية نادي الوحدة تحظى حتى الآن بأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات المسجلين في البطولة بـ 128 لاعبا ولاعبة بواقع 54 لاعبة، و74 لاعبا، وبعدها أكاديمية كوماندو جروب بـ 78 لاعبا ولاعبة، ثم «أي اف ان تي أكاديمي» بـ 70 لاعبا ولاعبة، ثم الجزيرة بـ 67 لاعبا ولاعبة، والعين بـ 60 لاعبا ولاعبة، ثم نادي الشارقة للدفاع عن النفس بـ 36 لاعبا ولاعبة، والظفرة 34 لاعبا ولاعبة، وبالمز سبورت أكاديمي بـ 32 لاعبا ولاعبة، وأما عن إجمالي أعداد اللاعبين الذين أكدوا مشاركتهم فقال: من دولة الإمارات حتى الآن 321 لاعباً ولاعبة، ومن البرازيل 205 لاعبين ولاعبات، و50 من كولومبيا، و45 من روسيا، و35 من إيران، و20 من الأردن، و17 من مصر، و16 من السعودية، وأعداد أقل متباينة من دول أخرى مشاركة.

قوانين جديدة

وأكد البحري أن عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي يتابع عن كثب التفاصيل كافة للاستعداد لتنظيم تلك الجولة المهمة، وأنه سيتم تطبيق منظومة القوانين واللوائح الجديدة التي تم تجريبها في بطولة ملكة البساط بجولة ريو دي جانيرو، وبناء عليه فستطبق على نزالات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، بالإضافة إلى نزالات «ملكة البساط»، حيث إن الأفضليات ستلغى وتتحول إلى نقاط، وسيتم اللجوء إلى وقت إضافي في حال التعادل، وفي حالة انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل أيضا يفوز اللاعب الحاصل على آخر نقاط باعتباره صاحب آخر محاولات للفوز.