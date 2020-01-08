لاعبات يتصدرن دولية الشارقة لشطرنج السيدات

المصدر: الشارقة ـ عدنان الغربي

تصدرت 7 لاعبات بطولة كأس الشارقة لشطرنج السيدات التي ينظمها نادي فتيات الشارقة للشطرنج من 3 إلى 13 يناير الجاري بمشاركة 100 لاعبة من 35 دولة، تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ويبلغ مجموع جوائزها المالية 70 ألف درهم، وتربعت للاعبات الـ7 على القمة بالعلامة الكاملة بنهاية الجولة الثالثة، وهن الرومانية ارينا بولماغا المصنفة الأولى في البطولة والكازاخستانية بيبي سارا أصوباييفا والإيطالية أولغا زيمينا والهندية كاترينا ميشيل والسنغافورية كيانيون غونغ والروسية دينارا دوراجيفا والصينية اكزوي لي وبفارق نصف نقطة عن 12 لاعبة في المركز الثاني من أبرزهن البولندية مونيكا سوشكو المصنفة الثانية في البطولة والأذرية خيالة عبد الله والبلغارية فيكتوريا راديفا والأرمينية سونا أستريان.

أبرز النتائج

وبالعودة إلى تفاصيل الجولة الثالثة، فقد أسفرت أبرز النتائج عن فوز المصنفة الأولى أرينا بولماغا على الروسية كاترينا سميرنوفا وفوز بيبي سارا على الأستاذة الدولية الكبيرة الفيتنامية نغيون تي ماي هونغ والسنغافورية كيانيون غونغ على الأوكرانية ايفا سلمانوفا والإيطالية أولغا زيمانا على الروسية انستاسيا بيكوفا)، وتغلبت دينارا دوراجيفا على الصربية درليوفيتس. وعلى صعيد لاعبات الإمارات، فازت عائشة سيف آل علي على الإيرانية ندى خزريان، وفازت ياسمين علي على موزة الشامسي وريان محمد على فاطمة جاسم ووافية درويش على عائشة المعيني.

كوادر نسائية

وصرح عبد الله المازمي رئيس لجنة الحكام أن البطولة يديرها 8 حكام دوليين ومحليين وأن الهدف منها تكوين كوادر نسائية بإمكانها إدارة الفعاليات الشطرنجية في السنوات المقبلة، مثنياً على الأداء المميز للحكمة الدولية جواهر الجسمي التي تقوم بترجمة لغة الإشارة للاعبات من أصحاب الهمم، وأكد عبد الله مراد أن بطولة كأس الشارقة لشطرنج السيدات يتم بث 23 مباراة منها مباشرة يومياً على 6 مواقع شطرنجية.