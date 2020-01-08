«القوى» يتطلع لتحقيق زمن التأهل لدورة طوكيو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كشف صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، عن توسيع قاعدة المرشحين للتأهّل إلى دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو 2020، بدفع الاتحاد بالعدائين نصيب سالمين من نادي النصر، ومحمد النوبي من نادي الشارقة، وعمر السالفة من نادي شباب الأهلي، في سباقي 100 و200 متر عدواً، لمحاولة تحقيق زمن مؤهل للمشاركة، وأوضح أن العدائين الثلاثة سيشاركون مع منتخبنا الوطني في بطولة الخليج لألعاب القوى المقررة خلال أبريل المقبل في الكويت، لتكون إحدى المحطات المهمة في تحضيرات العدائين، للدورة الأولمبية في حال تأهل أي منهما، كما أوضح صالح أن هناك مفاوضات حالية مع مدرب وطني لإكمال المسيرة مع هؤلاء النجوم، إلى جانب البحث عن مكان مناسب لإقامة معسكر لهؤلاء العدائين حتى الدورة الأولمبية، مع إمكان الاستعانة بعداء رابع، ومحاولة تحقيق الزمن التأهيلي للأولمبياد في سباق 4×100 متر عدواً.

وأشار إلى أن هناك لاعبين آخرين تألقوا في الفترة الأخيرة خلال البطولات التي أقامها الاتحاد أواخر الموسم الحالي، ومنهم خالد خليل ومحمد حسن، وأكد أن الاتحاد لن يدخر جهداً في دعم كافة اللاعبين الواعدين، وتأهلهم لتحقيق طموحات الشارع الرياضي الإماراتي من أم الألعاب، وأكد صالح حسن، أن هناك طموحات كبيرة لمجلس إدارة الاتحاد في إعادة البريق إلى اللعبة، وتحقيق أكثر من لاعب زمن التأهل الأولمبي.دبي- البيان الرياضي