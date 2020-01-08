راشد المعلا يشهد سباق أم القيوين الـ15 للهجن العربية الأصيلة

المصدر: أم القيوين - وام

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، صباح أمس، سباق الهجن العربية الأصيلة ضمن مهرجان أم القيوين الـ15 لسباقات الهجن العربية الأصيلة.

كما شهد السباق، الذي أقيم في الفترة الصباحية أمس بميدان اللبسة بأم القيوين، عدد من الشيوخ وأبناء القبائل، إلى جانب محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمن السباق 17 شوطاً لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل ولمسافة 5 كيلومترات. وأسفرت نتائج السباق في الشوط الأول عن فوز «شواهين» لسالم حمد المحرمي، بينما فاز بالشوط الثاني «شوده» لمسلم محمد العامري، وبالشوط الثالث «أرامكو» لسالم حمد العويسي.

أما الشوط الرابع فكان من نصيب «متعبة» لخلفان سالم المنصوري، في حين فاز بالشوط الخامس «بلشة» لسعيد نايع الغفلي، والشوط السادس «شاهين» لسيف راشد العليلي، والشوط السابع «العدملي» لسالم علي العامري.