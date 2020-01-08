حمدان بن محمد يشهد «عاصفة» اللقايا بالمرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك ضمن سباقات المرموم، وأقيمت التحديات على مدار ثمانية عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات. ودانت السيطرة لهجن العاصفة منذ البداية، ونجحت «الشاهينية» بقيادة غياث الهلالي في حصد صدارة الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات وذلك بزمن 7:29:9 دقائق.

وكان الإبداع والتألق اللافت من نصيب (الشاهينية) لهجن العاصفة والتي تمكنت من الجلوس على قمة البكار المهجنات في الشوط الثاني مسجلة توقيتاً قوياً بالنسبة لسن اللقايا وذلك بوصولها لخط النهاية في توقيت قدره 7:23:5 دقائق. وأضاف «شاهين» نقطة ثالثة لهجن العاصفة ومضمره غياث الهلالي وذلك بحصوله على صدارة الشوط الرئيس للقايا الجعدان المحليات بتوقيت 7:27:2 دقائق. وأكمل «شاهين» الرباعية الرئيسة لهجن العاصفة من خلال فوزه بالشوط الرئيس الرابع والمخصص للقايا الجعدان المهجنات وذلك بعد أن قطع مسافة السباق بزمن 7:29:6 دقائق.

وأقيمت في الفترة الصباحية، تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل وذلك من خلال خمسة وعشرين شوطاً، اثنا عشر منها خصصت لهجن الإنتاج، وكانت مسافة السباق خمسة كيلومترات. وهيمنت «مصيحة» المملوكة لمحمد علي حميدي المنصوري على الصدارة في الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات وذلك بتحقيقها توقيتاً قدره 7:36:6 دقائق. وحققت «غازية» ناموس الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات لمصلحة مالكها محمد عتيق زيتون المهيري .

وأهدى «عزام» مالكه عامر سالم صباح الوهيبي صدارة الشوط الرئيس للقايا الجعدان المحليات. وتمكن «الواصل» من حصد المركز الأول في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات ليمنح مالكه عابر خلفان محمد الهاملي الناموس.