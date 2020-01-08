هوكي الجليد عينه على برونزية كأس بيلاروسيا

المصدر: مينسك - وام

خاض منتخبنا الوطني لهوكي الجليد مباراة قوية من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي من بطولة كأس رئيس بيلاروسيا الدولية، بحضور معظم وزراء جمهورية بيلاروسيا وأكثر من 10 آلاف متفرج في صالة مينسك أرينا أمس، وقد شارك فيها الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو قائدا لمنتخب بلاده، وعلى ضوء النتيجة تأهل منتخب بيلاروسيا إلى النهائي بعد فوزه بنتيجة 9 /‏ 5، فيما سيلعب منتخبنا الوطني أمام فنلندا على الميدالية البرونزية.

حضر المباراة من الجانب الإماراتي أعضاء سفارة الدولة في بيلاروسيا يتقدمهم أحمد الطنيجي سفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا، وهامل القبيسي رئيس البعثة.