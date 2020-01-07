دبي تجمع أساطير التنس في بطولة السوق الحرة 2020

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

باتت دبي وجهة نجوم العالم في مختلف المجالات، ومجدداً تجمع دبي نجوم الرياضة في واحدة من كبرى البطولات العالمية التي أصبحت تستضيفها، إذ أكد صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس، لـ«البيان»، أن أسطورة التنس العالمي السويسري روجيه فيدرر المصنف الثالث عالمياً.

والأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى في تنس المحترفات، أبرز نجوم النسخة 28 المقررة فبراير المقبل، موضحاً أن قائمة المشاركين في تنس الرجال تضم إلى جانب فيدرر 3 مصنفين من العشرة الأوائل على العالم حتى الآن، وفي بطولة السيدات تضم القائمة 3 مصنفات ضمن العشرة الأوائل على العالم.