صلاح تهلك: فيدرر وأشلـي أبــرز نجوم «تنس دبي 2020»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

كشف صلاح تهلك مديـر بطولة سوق دبي الحرة للتنس أن أسطورة التنس العالمي، السويسري روجيه فيدرر المصنف الثالث عالمياً والأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى في تنس المحترفات أبرز نجوم النسخة 28 المقررة فبراير المقبل.

وأكد تهلك في تصريح لـ«البيان الرياضي» أن قائمة المشاركين في تنس الرجال تضم إلى جانب فيدرر 3 مصنفين من العشرة الأوائل على العالم حتى الآن، هم الاسباني باوتيستا آغوت بطل نسخة 2018، المصنف (10) واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وصيف النسخة الماضية، المصنف (6)، والفرنسي غاييل ممفيس المصنف (9) وفي بطولة السيدات تضم القائمة 3 مصنفات ضمن العشرة الأوائل على العالم، هن أشلي بارتي والرومانية سيمونا هاليب المصنفة (3) والأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة (5)، إضافة إلى أسماء كبيرة أخرى ستؤكد مشاركتها خلال الأيام المقبلة.

وأشار تهلك إلى أن الجوائز المالية للبطولة ستصل هذا العام إلى حدود 5.6 ملايين دولار بواقع 2.8 لبطولة السيدات و2.8 للرجال، مشيراً إلى أنه تم اعتماد تعريفة منخفضة للتذاكر مثل العام الماضي.

شعبية فيدرر

ويعد فيدرر الذي حقق لقبه الـ100 في مسيرته الرياضية في دبي العام الماضي، صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس بـ8 مرات، ويستعد لتعزيز سجله بتحقيق اللقب التاسع في النسخة 28، وأوضح تهلك أن مشاركة فيدرر ستعزز نجاح البطولة خاصة من الناحية الجماهيرية نظراً لشعبيته الواسعة في دبي، كما أنه يسهم في زيادة الحضور لمتابعة المباريات بـ40%، مشيراً إلى أن ظهور فيدرر في البطولة لا تجذب الجماهير المقيمة في الدولة فقط بل الزوار والسياح المتواجدين خلال فترة إقامة بطولة الرجال، إضافة إلى أن هناك عدداً من الجماهير الأوروبية ومن شرق آسيا يأتون لحضور مبارياته في دبي، وأضاف: مازالت شعبية فيدرر رقم1 رغم تقدمه في السن، وهو من الأسماء الكبيرة التي ارتبطت بالبطولة لسنوات طويلة وشعبيته فرضت نفسها، لذا نحرص أن يكون من ضمن اللاعبين المشاركين دائماً، وفيدرر يبادلنا الشعور نفسه، وبطولة دبي تحتل مكانة مميزة في قلبه لأن لقبه الأول في مسيرته الرياضية تحقق في بطولة ميلان عام 2000 والتي كانت تحمل سوق دبي الحـرّة.

رغبة ديوكوفيتش

وبخصوص الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل أستراليا 2019، والمصنف الثاني على العالم، كشف تهلك عن لقاء جمعه مع مدير أعمال ديوكوفيتش أثناء تواجد الأخير في دبي لقضاء عطلة رأس العام الجديد، وقال: عبر ديوكوفيتش عن رغبته للعودة إلى بطولة دبي بعد غيابه العام الماضي ولكنه لم يؤكد مشاركته رسمياً حتى الآن، وأعتقد أنه ينتظر تحديد موقفه النهائي عقب بطولة أستراليا المفتوحة التي سيدافع فيها عن لقبه.

أفضل دورة

وقال تهلك: فوز بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بجائزة أفضل دورة من فئة 5 بريمير لعام 2019، يعد إنجازاً رائعاً، ويعكس حجم الجهود التي تبذل لإخراجها بأفضل صورة والإمكانات الكبيرة التي استثمرناها لنصل إلى مستوى البطولات الكبرى من ناحية التنظيم وجذب كبار النجوم.