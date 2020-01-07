فوزان في دوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حققت فرق شباب الأهلي والوصل والشارقة الفوز في انطلاقة الجولة السادسة لمسابقة الدوري العام لكرة السلة، وجاء فوز الوصل على مضيفه العين في الصالة النهيانية بنتيجة 70-53، فيما فاز شباب الأهلي على ضيفه البطائح بنتيجة 96-79 وحقق الشارقة فوزاً صعباً على مضيفه النصر بفارق نصف «باسكت» وبنتيجة 96-95.

وبهذه النتائج انفرد فريقا الشارقة وشباب الأهلي بصدارة الترتيب العام برصيد 12 نقطة بعد الحصول على العلامة الكاملة في 6 مباريات، ثم يأتي النصر ثالثاً برصيد 11 نقطة، ثم الوصل في المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد أن فض الشراكة بينه وبين البطائح صاحب الـ9 نقاط.