104 «مديرين تنفيذيين» في بطولة مجلس دبي الرياضي الرابعة للغولف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة سبورت تو بيزنيس عن تنظيم النسخة الرابعة لبطولة مجلس دبي الرياضي لغولف المديرين التنفيذيين، والتي تقام في ملعب نادي إلس للغولف بمدينة دبي الرياضية، يوم غدٍ، برعاية شركة باك لايت ميديا، ويشارك فيها 104 متنافسين من مديري الدوائر الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم وتحدث خلالها كل من عادل البناي مدير قسم الأنشطة المجتمعية بالمجلس، ورسل يومانز رئيس اللجنة المنظمة للحدث والمدير العام لشركة سبورت تو بيزنيس المسؤولة عن العمليات التنظيمية للبطولة، وستيفانو أيوريني مدير عام شركة مون فيزو للمياه، وزيشان المدير التنفيذي لشركة أرو سيستمز.

وقال عادل البناي: أصبحت تلك البطولة ، من أهم الفعاليات الرياضية في أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، وذلك بعد النجاح الذي لاقته في الدورات السابقة، حيث تساهم في دعم العلاقات بين المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال في مختلف القطاعات بالدولة، من خلال جمع عدد كبير من القيادات من الشركات والمؤسسات الكبرى بالدولة ليخوضوا تجربة فريدة لا تنسى في هذه البطولة المتميزة، وأضاف البناي: تأتي تلك البطولة في إطار حرص المجلس على تعزيز التنوع من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من جميع الجنسيات التي تعيش في دبي لمتابعة بطولات رياضية مختلفة، حيث يعمل المجلس وفق خطة استراتيجية تتوافق مع خطة حكومة دبي حيث يحرص على دعم تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية التي ترسخ مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية رائدة.