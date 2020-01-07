كوبكا ينضم لغولف «تحدي الأبطال»

المصدر: متابعة ـ فائز بجبوج

سينضم اللاعب الأمريكي بروكس كوبكا المصنف الأول عالمياً، إلى نجمي الجولة الأوروبية للغولف، النمساوي بيرند فيسبرجر، والإنجليزي ماثيو فيتزباتريك، في مسابقة «تحدي الأبطال» لموسم 2020، والتي تستضيفها حلبة مرسى ياس يوم 14 يناير الجاري، ضمن الفعاليات المصاحبة ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وسيشارك كوبكا، الذي حصد أربع بطولات كبرى، للمرة الأولى في «تحدي الأبطال»، الحدث المبتكر من نوعه، والذي سيقام هذه المرة في حلبة مرسى ياس الشهيرة في أبوظبي، والمتوقع أن يشهده 5 آلاف متفرج، بمشاركة ستة من أكبر نجوم الغولف يتنافسون على اللقب، ومنهم اللاعب فيسبيرجر الذي يعود لـ«تحدي الأبطال» الثالث وهو البالغ من العمر 34 عاماً، والذي غاب عن معظم موسم 2018 بسبب الإصابة.

في الوقت نفسه، يتطلع اللاعب فيتزباتريك إلى إضافة لقب آخر له في «تحدي الأبطال» وسيتم تأكيد ثلاثة نجوم أوروبيين آخرين في الأسبوع المقبل.

وتحل بطولة أبوظبي، كجزء من سلسلة رولكس، الفئة المتميزة من البطولات في موسم «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية، مع منح الحد الأدنى من الجوائز لكل حدث 7 ملايين دولار.

رجل تنافسي

ويعود كوبكا نجم الفريق الأمريكي في كأس رايدر، للمشاركة في بطولات الغولف التنافسية في حدث سلسلة رولكس في موسم «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية 2020، وذلك من بوابة أبوظبي، بعد تعرضه لإصابة في الركبة في أكتوبر الماضي، وقال كوبكا: سيكون «تحدي الأبطال» وسيلة رائعة لبدء أول أسبوع لي في البطولة، أنا رجل تنافسي عندما يتعلق الأمر بمعظم الأشياء التي أشارك فيها، ومتأكد من أن هذا لن يكون مختلفاً عندما نبدأ المنافسة، ومن الرائع أن تتاح لي فرصة لعب الغولف في مثل هذا الموقع الشهير.