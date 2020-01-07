«صحة دبي» تشيد بمبادرة الدراجات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أشاد حمزة عباس مسؤول المشروعات والبرامج الرياضية في هيئة الصحة بدبي بمبادرة اتحاد الدراجات بتنظيم أول طواف نسائي دولي في الشرق الأوسط، وأكد أنها نقلة جديدة لرياضة الإمارات في أحضان دبي، التي لها الريادة دائماً في استقطاب وتنظيم وإنجاح أكبر البطولات، بفضل جهود وخبرة أبناء الإمارات، الذين سيسعون إلى تحقيق النجاح في الطواف النسائي ليكون مكملاً للنجاحات التي تحققت للأنشطة الدولية المتعددة، التي أقيمت في دبي ولا سيما طواف دبي الدولي، الذي نال الإشادة من نجوم الدراجات في العالم وثقتنا كبيرة باللجنة المنظمة من اتحاد الدراجات بقيادة نورة الجسمي مديرة البطولة وجهودها الواضحة في الإعداد والتجهيز للطواف، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والاستفادة من خبرة المسؤولين في هذا المجال، لضمان خروج الطواف في أزهى صورة، وأكد عباس حرص هيئة الصحة بدبي في إطار واجبها الوطني، على دعم ورعاية مختلف الأنشطة التي تقام في دبي.