«كايت سيرف» يدشن فعاليات دبي البحرية 2020

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يستهل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعالياته وأنشطته في عام 2020 يوم الجمعة المقبل، مع انطلاق أولى مراحل بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل في شواطئ جميرا وتحديداً (نسناس بيتش)، وينظم النادي، منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف 2020 للعام الثالث على التوالي. وأصبحت هذه الرياضة من الألعاب المحببة لدى كثير من الشباب، واستقطبت عدداً من المواهب الوطنية التي تنشط مع المنتخب الوطني تحت مظلة لجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان.

وأكملت اللجنة المنظمة في النادي كل الترتيبات اللازمة لإقامة منافسات (الجولة الأولى)، والتي ينظمها النادي ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2019-2020 على مدار يومين بالتنسيق مع لجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، وكذلك الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في شرطة دبي، منها (مركز شرطة الموانئ) وبلدية دبي، وأعلنت اللجنة المنظمة منذ فترة عن ومع نهاية عام 2019 عن فتح باب التسجيل للراغبين والراغبات في المشاركة.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف أصبحت اليوم واحدة من أهم البطولات، التي تقام خلال الموسم الرياضي البحري وموعداً يترقبه عشاق هذه الرياضة، الذين يمارسونها بشكل ملحوظ في شواطئ جميرا، وكذلك كل إمارات الدولة ما استدعى المساهمة معهم في إيجاد منصة، وبطولة تلبي رغباتهم في أجواء مناسبة وتنمى المواهب الشابة.