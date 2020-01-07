تتويج «النصر» بكأس نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

توج نادي النصر بطلاً لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية، والتي نظمها النادي، في حديقة الورقاء بدبي، بالتعاون مع اتحاد ألعاب القوى، بمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي.

ونال النصر اللقب، بعدما اعتلى قمة ترتيب الفئة الأولى للرجال برصيد 21 نقطة، في حين، تصدر العين مراحل الشباب والناشئين برصيد 26 نقطة في كل مرحلة، والأشبال برصيد 32 نقطة، فيما كانت قمة الترتيب في الفئة الثانية من نصيب كل من حتا في مرحلة الرجال برصيد 25 نقطة، والحمرية في مرحلة الشباب برصيد 16 نقطة، وخورفكان في مرحلة الناشئين برصيد 47 نقطة، والحمرية في مرحلة الأشبال برصيد 33 نقطة.

حضر فعاليات البطولة كل من المهندس منصور الفلاسي عضو مجلس شركة النصر للألعاب الرياضية، ومحمد العور المدير التنفيذي للشرك، وعيسى البدواوي عضو مجلس إدارة نادي حتا، وسعيد عبيد الطروق الغفلي أمين سر فلج المعلا، وعمر عبد الرحمن مدير الشؤون الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وصالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، وراشد سلطان الكتبي الأمين العام المساعد للاتحاد، وقاموا بتكريم كلاً من قنبر محمود غلوم محمد رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد، واللاعبين محمد على عامر وعمر جمعة بلال السالفة.

أما على صعيد النتائج الفردية للعدائين ففي الفئة الأولى، نال الميداليات الذهبية كل من سمير أجواهر (النصر)، في مرحلة الرجال لمسافة 8 كم، ومحمد حامد البلوشي (العين) في مرحلة الشباب لمسافة 6 كم، ومحمد الصادق إسماعيل (العين)، في مرحلة الناشئين لمسافة 3 كم ويوسف محمد شيخ (العين)، في مرحلة الأشبال لمسافة كيلو مترين.