دبي تستضيف مهرجان «غيرل غيمر»

المصدر: دبي ـــ البيان الرياضي

أعلنت «ميدان ون»، وجهة الجيل الجديد الرائدة للحياة العصرية والتسوق والترفيه في دبي، عن استضافة نهائيات مهرجان «غيرل غيمَر» للألعاب الافتراضية الرقمية، أشهر مسابقات الألعاب الرقمية في العالم والمخصّصة حصرياً للسيدات، خلال الفترة 19 إلى 22 فبراير 2020 في «ميدان جراند ستاند» دبي.

وللمرة الأولى في الشرق الأوسط، تنظم مؤسسة «جالاكسي ريسر» للرياضات الإلكترونية بالشراكة مع «إيفولوب»، مهرجان «غيرل غيمَر»، وتقدمه مؤسسة «غرو أب» للألعاب الإلكترونية في «ميدان ون»، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وستجمع نهائيات المهرجان 9 من أفضل فرق الألعاب الرقمية النسائية في العالم للتنافس على جائزة تصل قيمتها المالية إلى 100 ألف دولار.

ويهدف مهرجان «غيرل غيمَر» للألعاب الافتراضية الرقمية الحائز على الجوائز، إلى تكريم قدرات المرأة التنافسية في مجال الألعاب الإلكترونية والرقمية، كذلك تأتي استضافته بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز للألعاب الافتراضية الرقمية من خلال مشروع «10X ميديا» الذي أطلقه المكتب لتطوير المحتوى الرقمي وإيجاد منصة جديدة تسهم في إقامة شراكات عالمية ترسخ مكانة دبي كرائدة لصناعة الألعاب الافتراضية الرقمية، بما تشمله من استثمارات عالمية كبيرة آخذة في النمو.