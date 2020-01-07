سحر العوبد: رئاستي لألعاب القوى لا تدعو للدهشة

المصدر: دبي - وام

قالت سحر العوبد، رئيسة لاتحاد ألعاب القوى الإماراتي، أول رئيسة لاتحاد رياضي في تاريخ الرياضة الإماراتية: «اختياري رئيسة للاتحاد ترجمة حقيقية لجهود الدولة في تمكين المرأة، ولا يوجد أي مبرر للدهشة أو الاستغراب، لأن المرأة الإماراتية حالياً أصبحت وزيرة وعضوة في المجلس الوطني وطبيبة وطيارة، وأثبتت نفسها في كل المجالات، وأنا رياضية منذ طفولتي، ومن حقي وحق كل سيدة أن تحصل على فرصتها في ظل الدعم الكبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وأدعو سيدات الإمارات وخصوصا العاملات في مجال الرياضة أن يخضن التجربة في الإدارة الرياضية بالاتحادات على أعلى المناصب».

كما أوضحت سحر العوبد أن أهم أولوياتها في 2020 هي ترتيب البيت من الداخل في الاتحاد لتجهيزه من أجل تحقيق نقلة نوعية كبيرة في المستقبل القريب، من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة، وإعداد المنتخبات للمشاركات الخارجية بكل المحافل، والعمل مع الأندية على توسيع قاعدة الممارسة.