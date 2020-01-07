الإمارات والسعودية والبحرين الأكثر مشاركة في «عربية 2020»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

في مشهد يعكس مدى التطور الذي تعيشه رياضة المرأة الخليجية، كشفت سجلات المشاركة والانتساب في النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، الحدث الرياضي الأبرز على صعيد رياضة المرأة العربية، عن أكبر مشاركة خليجية في تاريخ الدورة حيث تصدّرت الإمارات، والسعودية، والبحرين، قوائم الدول العربية المشاركة في 9 ألعاب تطرحها خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل.

مشاركة

وتشارك دولة الإمارات بجميع الألعاب المطروحة في الحدث الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وهي: كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة، الرماية، الفروسية، المبارزة، ألعاب القوى، الكاراتيه، القوس والسهم، فيما تشارك المملكة العربية السعودية في 8 ألعاب باستثناء الرماية، بينما تخوض أندية البحرين مشاركات على صعيد الألعاب جميعها من دون الفروسية.

استعداد

وتستعد دولة الكويت للمشاركة على صعيد 6 ألعاب وهي: كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة، الرماية، ألعاب القوى، الكاراتيه، فيما راميات سلطنة عُمان لخوض غمار منافسات قوية إلى جانب نظيراتهنّ العربيات في البطولة ضمن ميدان الرماية.