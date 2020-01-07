محمد بن سعود يستقبل المشاركين في بطولة مصارعة الذراعين

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة في الديوان الأميري، أمس، المشاركين في بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين التي أقيمت تحت رعاية سموه بمشاركة أكثر من 300 لاعب مواطن في أربعة أوزان، وبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين درهم.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة خلال اللقاء، الفائزين بأوزان بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين والمشاركين الذين حصلوا على مراكز أخرى، متمنياً سموه لهم تحقيق مزيد من الألقاب والمراكز المتقدمة في البطولة القادمة.

وأكد سموه، أن نجاح النسخة الأولى لبطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين التي تعد من أغلى البطولات في تاريخ اللعبة، يمهد الطريق للواقع الذي يمثل الإضافة القوية لتميز الإمارة في تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، ما يجعلها واجهة سياحية بفضل الإمكانات العالية والبنية التحتية الممتازة بفضل توجيهات واهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأضاف سموه أن البطولة تضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية في الدولة بامتياز، معرباً سموه عن سعادته من إقبال اللاعبين أبناء الإمارة على الحماس والتفاعل وروح الإصرار والتحدي التي أبدوها خلال البطولة ولعطائهم وجهودهم وتعاونهم مع بعض، وعزمهم على تحقيق النتائج المشرفة لهم ولبلدهم ولمهاراتهم العالية التي أظهروها.

نموذج

وأكد سموه أن بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين قدمت نموذجاً مشرقاً لقدرات شباب الإمارات في التنظيم وتحمل المسؤولية، من خلال تولي نخبة من الشباب المواطن، من أبناء رأس الخيمة إدارة البطولة.. مشيرا إلى أن البطولة حققت النجاح وأهدافها المرسوم لها على مستوى التنظيم والحضور الجماهيري الكبير الذي أبدى إعجابه بالبطولة، من الجانبين مهارة المتبارين، والتنظيم المتميز.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، وأحمد يوسف بن درويش النعيمي، مدير عام مراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.