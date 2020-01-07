راشد المعلا يشهد افتتاح مهرجان أم القيوين للهجن

المصدر: أم القيوين - وام

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أمس، افتتاح مهرجان أم القيوين الخامس عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وذلك بميدان اللبسة في الإمارة.

وتابع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، أشواط الحقاقة للجماعة «أبكار وجعدان» لمسافة 4 كيلومترات في الفترة الصباحية، التي شهدت فوز «مشهد» لغدير سيف صليج الكتبي، بلقب الشوط الأول، بينما فاز بالشوط الثاني «لهب» لعلي راشد ناصر الدرعي، والشوط الثالث «نجود» لحمد محمد علي الوهيبي.

وقام سمو ولي عهد أم القيوين بتسليم الفائز بالشوط الأول مفتاح السيارة وسيفاً ذهبياً باسم سمو ولي عهد أم القيوين، والفائز بالشوط الثاني مفتاح السيارة وخنجراً، وللفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط مفاتيح السيارات.