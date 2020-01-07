7 مباريات تجريبية لمنتخب اليد استعداداً للبطولة الآسيوية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

في إطار استعداداته لخوض البطولة الآسيوية، التي تحتضنها الكويت من 16 - 27 يناير الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم في مصر2021، يخوض منتخب اليد 7 مباريات تجريبية، في مرحلة الإعداد الأخيرة، التي دشنها بمعسكر خارجي، مقام حالياً في إسبانيا، ولعب أول من أمس، أمام فريق سان خوان متصدر فرق الدرجة الثانية، وفاز بنتيجة 27/‏‏23، وسيلتقي اليوم مع فريق اليكانتي، بعدها يعود لأرض الوطن، استعداداً للمغادرة إلى الكويت، حيث المنافسات القارية، التي يدخلها ضمن فرق المجموعة الرابعة مع منتخبات الكويت وهونغ كونغ والعراق، ويدشن منتخبنا مبارياته يوم 16 الجاري بمواجهة هونغ كونغ، وكان المنتخب، قد لعب مباراتين وديتين مع منتخب البحرين في دبي، وشارك في بطولة بولندا الدولية، ولعب ثلاث مباريات قوية.