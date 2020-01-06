عشاق لعبة "فيفا 20" يتنافسون على لقب بطولة رابطة المحترفين

المصدر: البيان الإلكتروني

تشهد تصفيات بطولة رابطة المحترفين الإماراتية للعبة فيفا 20 منافسة قوية بين عشاق اللعبة في دولة الإمارات. وتقام فعاليات البطولة ضمن حملة "أرينا رابطة المحترفين" والتي أطلقتها الرابطة في ديسمبر الماضي وأقيمت أولى فعاليتها في ياس مول بأبوظبي.

وتتواصل تصفيات البطولة في فعاليات "أرينا رابطة المحترفين" المختلفة، حيث يتأهل فائزان من كل يوم من أيام الحملة ليصل العدد الكلي للمشاركين في النهائيات إلى 128 مشاركًا، حيث تقام نهائيات البطولة على مدار يومين في شهر أبريل، وستتم دعوة الفائز من أصل الـ 128 لاعبًا إلى بطولة المحترفين التي تقام في اليوم التالي بمشاركة 3 من محترفي لعبة فيفا 20 و4 من نجوم دوري الخليج العربي بالإضافة إلى بطل بطولة رابطة المحترفين.

الجدير بالذكر أن "أرينا رابطة المحترفين" تتكون من ثمانية نشاطات مختلفة يختارها المشاركون من بين 14 تحديًا متاحًا، بما فيها عدد من التحديات البدنية ومنطقة تعليمية تفاعلية. وتهدف الحملة للترويج لدوري الخليج العربي والأندية المشاركة فيه بشكل يجعل الجماهير والمحبين يستمتعون بكونهم جزءًا من فعاليات دوري الخليج العربي.

وتأتي هذه الحملة كجزء من مجهودات رابطة المحترفين الإماراتية للترحيب بالجماهير من كافة أطياف المجتمع ليصبحوا جزءًا من أسرة كرة القدم التي تضم جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها وزوارها.