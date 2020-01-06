تألق صقور «أف 3»

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

سيطر فريق «أف 3» على المراكز الأولى في اليوم الثالث من جولات فئة الشيوخ ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية»، والتي ينظمها حالياً مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمنطقة الروية بدبي، وشهدت مشاركة 137 طيراً.

وتصدر فريق «أف 3» الشوط الأول للشيوخ للرموز في فئة بيور جير فرخ، عبر الطير «لهب» مع الصقار خليفة أحمد مجرن المرر الذي نجح في قيادة فريق «أف 3 كي» في السيطرة على الشوط الثاني الرئيسي لفئة بيور جير فرخ، كما تصدر فريق «أف 3 كي» الشوط الثالث النقدي للشيوخ لفئة بيور جير فرخ، عبر الطير «7077»، وتصدر فريق «ام 7» الشوط الرابع للشيوخ في الرموز لفئة بيور جير جرناس، وفاز الطير «شرار» من فريق «أف 3» بالشوط الخامس الرئيسي للشيوخ في فئة بيور جير جرناس.