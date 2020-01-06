ماريتيمو 12 الأسترالي يشكر «دبي البحري»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تلقّى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مع نهاية عام 2019، رسالة شكر وتقدير من مؤسسة ماريتيمو الأسترالية المتخصصة في مجال صناعة اليخوت والقوارب والزوارق السريعة التي تمتلك فريق ماريتيمو 12 الذي ظفر بلقب النسخة التاسعة من بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- في جولة الختام التي أقيمت في دانة الدنيا دبي.

وتسلّم الرسالة محمد عبد الله حارب، المدير التنفيذي، أكد فيها قائد زورق فريق ماريتيمو 12 توم باري كوتير شكر وامتنان المؤسسة على الجهود الكبيرة التي قدمها النادي واللجنة المنظمة من أجل إقامة حدث استثنائي وجميل.

وذكر كوتير أن السباق الكبير الذي جرت أحداثه في شواطئ جميرا سيظل ذكرى لا تنسى، لأنه كان المكان الذي شهد تتويج الفريق بلقبه العالمي الأول في سباقات بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- حيث التحق الفريق بها منذ النسخة الثانية عام 2012، وظل مواظباً على المشاركة ومطوراً من أدائه حتى وصل إلى القمة أخيراً العام الماضي. الجدير بالذكر أن زورق ماريتيمو 12 بقيادة الثنائي توم باري كوتير وروس ويلايتون نجح باقتدار من تحقيق حلم طال انتظاره للمؤسسة الرياضية العريقة التي تعتبر أحد المنافسين الكبار في الساحة عبر زوارقها في البطولات البحرية.