أكاديمية الفجيرة البحرية تدخل عامها الرابع

المصدر: الفجيرة محمد فضل

دخلت أكاديمية نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية لتدريب وتأهيل الناشئين عامها الرابع، حيث تعدُ الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط، والثانية عالمياً، وتقوم على تدريب وتأهيل الناشئين وتعليم قيادة الزوارق السريعة «فورمولا المستقبل».

وأنشأ نادي الفجيرة للرياضات البحرية هذه الأكاديمية لكي يضمن مستقبلاً جيداً للعبة زوارق الفورمولا على مستوى دولة الإمارات، وتضم الأكاديمية حالياً قرابة الـ 150 منتسباً من الجنسين من أعمار 6 سنوات إلى 13 سنة «ناشئين ومن 14 إلى 18 سنة للشباب، وكانت بداية الأكاديمية قبيل أربعة أعوام بتواجد 20 منتسباً فقط، ليزداد العدد في عام 2017 ويصل إلى 58 وخلال العام الماضي التحق بالأكاديمية 75 منتسباً من الفئتين.

دعم ومتابعة

وأكد أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للرياضات البحرية، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، عضو لجنة الفورمولا المستقبل والزوارق السريعة وبرنامج تدريب الشباب بالاتحاد الدولي، أن قيام الأكاديمية البحرية ما كان ليرى النُور لولا الدعم والمتابعة من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، إلى جانب المكرمة السخية لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في تأسيس وإنجاز مشروع أول برنامج تدريب الناشئين للرياضات البحرية بنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، كما أشار إلى لدور الكبير الذي يقوم به الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وتهيئته لكل الظروف للمنتسبين لأداء دورهم على أكمل وجه.