لا مفاجآت في «دولية الشارقة لشطرنج السيدات»

المصدر: الشارقة ــــ عدنان الغربي

جاءت انطلاقة النسخة العاشرة لكأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات 2020، أول من أمس، والتي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وتستمر منافساتها حتى 13 يناير الجاري، دون مفاجآت، حيث شهدت الجولة الأولى انتصارات سهلة لكبار المصنفات، وفي مقدمتهن البولندية مونيكا سوشكو المصنفة الأولى في البطولة، التي فازت على حساب الإيرانية نور الزهراء والرومانية ارينا بولماغا المصنفة الثانية على لاعبتنا فاطمة سيف علي، وتغلبت الأرمينية سونا استريان على فاطمة صالح، وتغلبت الإيطالية زمينا أولغا على الفرنسية مارغاريت ماكدونالد، كما فازت وافية درويش على آية الصباغ، وعائشة سيف العلي على خولة مطر الشامسي، وكانت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قد افتتحت البطولة، بحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد، وشريفة موسى عضو المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، وجمال عيسى المدفع أمين عام نادي الشارقة للشطرنج، وحسين الشامسي أمين عام الاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج ونجلاء عبد الله الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي فتيات الشارقة للشطرنج.

دور مهم

وأكدت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي أن بطولة كأس الشارقة لشطرنج السيدات، لعبت دورا مهما في تطوير قدرات اللاعبات المواطنات، بفضل ما توفره لهنّ من عامل خبرة واحتكاك مع لاعبات مصنفات دولياً من مختلف الجنسيات حول العالم، وقالت: استضافة بطولة بهذا الحجم ليس غريباً عن إمارة الشارقة، التي تعد عاصمة شطرنجية بامتياز بفضل ما تحظى به اللعبة من دعم واهتمام من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأضافت: حققت بطولة كأس الشارقة لشطرنج السيدات العديد من النجاحات وتحظى بمشاركة كبيرة ما يؤكد مكانتها على الساحة الشطرنجية الدولية، وهي تشهد تطوراً مستمراً في كل دورة.

مشاركة كبيرة

وأثنت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي على المشاركة الكبيرة من جانب اللاعبات المواطنات، اللاتي يمثلن 50% من مجموع المشاركات في البطولة، ودعتهنّ إلى المثابرة و الاستمرار في ممارسة «لعبة الملوك» خاصة أنها تعزز الثقة بالنفس والقدرة الذهنية، كما أثنت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي على الدور الكبير، الذي يلعبه نادي فتيات الشارقة للشطرنج برئاسة نجلاء الشامسي في نشر اللعبة وتطوير رياضة المرأة، متمنية أن تستمر لاعبات الإمارات في التألق وتحقيق إنجازات عالمية.