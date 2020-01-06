شباب الأهلي يتصدر مسابقة «الكاتا» فردي

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

تصدر نادي شباب الأهلي، بطولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكاراتيه، في مسابقة «الكاتا» فردي، في ختام المنافسات التي أقيمت بصالة المزهر الرياضية بدبي، للفئات العمرية المختلفة للبنين والبنات.

وتفوق شباب الأهلي، بـ 23 ميدالية ملونة (7 ذهبيات - 5 فضيات - 11 برونزية)، وحل نادي الشارقة ثانياً برصيد 19 ميدالية (6 ذهبيات - 5 فضيات - 8 برونزيات)، وجاء نادي الذيد ثالثاً برصيد 12ميدالية (3 ذهبيات - فضيتان - 7 برونزيات)، وحضر الختام والتتويج، المهندس حميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، الأمين العام للاتحاد العربي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري السكرتير الفني والخبير أيوب لاشكري عضو اللجنة الفنية بالاتحاد.