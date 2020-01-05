الإمارات تفوز على الصين في كأس رئيس بيلاروسيا لهوكي الجليد

المصدر: وام

فاز منتخب الإمارات لهوكي الجليد أمس على نظيره الصيني بنتيجة 17 / 11 في منافسات "بطولة كأس رئيس بيلاروسيا الدولية" المقامة في الصالة الرياضية الرئيسية بالعاصمة مينسك، خلال الفترة من 3 إلى 8 يناير الجاري.

وأكد جمعه الظاهري قائد منتخب الإمارات أمين السر العام لاتحاد الألعاب الجليدية حرص الإمارات على المشاركة كل عام في بطولة كأس رئيس بيلاروسيا، واستجابتها الدائمة للدعوة التي تصلها كل عام من منطلق العلاقات القوية بين الإمارات وبيلاروسيا في تلك الرياضة، في ظل الاهتمام الكبير بها من جانب الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو، وأيضا اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الاتحادين الإماراتي والبيلاروسي لتطوير اللعبة في البلدين وتبادل المعسكرات والخبرات.

وقال الظاهري الذي يعد أمين السر العام الوحيد لاتحاد لعبة وفي نفس الوقت قائد المنتخب إن المنتخب قدم أداء قويا أمام منتخب الصين القوي وفاز بنتيجة 17 / 11 .. لافتا إلى أن منتخب دول البلقان موجود في نفس المجموعة التي تضم المنتخب الإماراتي.

وأضاف: " الهدف من المشاركة في تلك البطولة يتخطى مجال الرياضة، لأنه يسهم في تعزيز العلاقات الدولية بيننا وبين بيلاروسيا التي تعد واحدة من أقوى دول العالم في هذه الرياضة، كما أننا نستثمرها في الاستعداد الجيد لبطولة العالم المقبلة في لوكسمبورج التي تأهلنا لها، ونسعى لتحقيق إنجاز فيها، ولا سيما أن معظم الدول المشاركة في بطولة كأس رئيس بيلا روسيا ضمنت التأهل أيضا إلى بطولة العالم، وهو الأمر الذي سيوفر لنا فرص الاحتكاك الدولي القوي واكتساب الخبرات التي تنعكس بالضرورة على مستوانا في الأداء".

وعن نظام بطولة كأس رئيس بيلاروسيا المقامة حاليا .. أوضح : " تم توزيع المنتخبات على 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 3 منتخبات، ويقام الدور التمهيدي بلقاءات بين مختلف الفرق في كل مجموعة، على أن يتأهل الفريق صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة للدور نصف النهائي، وتجرى قرعة بين الفرق الأربع لتحديد طرفي كل لقاء، ثم يتأهل الفائز مباشرة من كل لقاء من اللقاءين إلى المباراة النهائية التي يحسمها الفريق البطل ويتوج بالكأس".

وعن الارتباطات الدولية المقبلة لمنتخب الإمارات يقول جمعة الظاهري: " أول مشاركة دولية مقبلة لنا ستكون البطولة العربية بالكويت، والتي سيسافر لها فريق " ذيبس" أو نجوم العين الإماراتي التابع لنادي أبوظبي لهوكي الجليد، في تاريخ 31 يناير للمشاركة في منافساتها خلال الفترة من 2 إلى 8 فبراير المقبل، وكلنا نعلم أن الإمارات كمنتخب أو أندية تلعب دائما على الصدارة والفوز بالمركز الأول على المستويات العربية والقارية".

وتوجه الظاهري بالشكر والتقدير إلى سفارة الدولة في بيلاروسيا وعلى رأسها أحمد محمد منقوش الطنيجي سفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا الذي يوفر للبعثة كل الدعم والمساندة، ويضع كل إمكانات السفارة في خدمة البعثة، وهذا للعام الثالث على التوالي منذ بداية المشاركة في تلك البطولة المهمة .. منوها بدور سعادة هامل القبيسي نائب رئيس الاتحاد رئيس بعثة الإمارات في تيسير كل الأمور لتوفير أفضل بيئة للمنتخب المشارك .. مشيرا إلى حرص الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضيات الجليدية على الاطمئنان على البعثة وتحفيزها وهو من أبرز الداعمين لها في كل المناسبات.

من جهته أشاد الطنيجي خلال حضوره مباراة الفريق الأولى أمام منتخب الصين بأداء المنتخب الإماراتي وقدرته على مواصلة تحقيق النتائج الطيبة في باقي المباريات بالبطولة التي تحظى بمشاركة أقوى منتخبات العالم وهي بيلا روسيا وأوكرانيا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وسويسرا بالإضافة إلى منتخب يمثل مجموعة دول البلقان.

وأكد خلال زيارته للبعثة في مقر إقامتها - حرص السفارة على توفير كل احتياجات ومتطلبات المنتخب وتسخير كل إمكاناتها لتهيئة الأجواء المثالية أمام البعثة لتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة واستثمارها في الاستعداد الأمثل للمشاركة في بطولة العالم المقبلة لوكسمبورج 2020 المقرر لها أبريل من العام الجاري.