عبد الله المري: «التسامح» شعارنا

المصدر: دبي البيان الرياضي

أكد معالي اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي والمفوض العام لمسار خدمات المواطنين في مجلس دبي، أنهم يعملون وفق توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مبدأ التسامح في المجتمع، هو شعار دائم لشرطة دبي.

وأضاف المري في تصريحات لـ«البيان الرياضي»: إن «المؤسسات العقابية ليست وظيفتها معاقبة المخطئين، بل إعادة تأهليهم».

وقال اللواء المري، إن «الأرقام تشير إلى نجاح الخطط والدورات الرياضية التي قمنا بها، عملنا على إعطائ النزلاء فرصة التعبير عن أنفسهم عبر تخصيص ساحات رياضية وصالات مجهزة، ومدربين متخصصين في الرياضة من الكوادر البشرية في شرطة دبي، كما قمنا بتنظيم عدد من الدورات التدريبية للنزلاء في مجال التحكيم والتدريب والإسعافات الأولية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومجموعة شركات سيف بالحصا القابضة»، وتقدم اللواء المري بخالص الشكر والتقدير لمجلس دبي الرياضي وكذلك الشركاء على جهودهم المتميزة.