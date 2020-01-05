اسدال الستار على سباق الهجن في مهرجان ليوا

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

أسدل الستار أول من أمس على سباق الهجن ضمن منافسات مهرجان ليوا الدولي في تل مرعب، على ميدان ليوا لسباق الهجن، حيث أقيمت ست فئات شملت 12 شوطاً بواقع ست أشواط لسن اللقايا لمسافة خمسة كيلومترات م وستة أشواط لسن الحقايق لمسافة ثلاثة كيلومترات وبلغ عدد المطايا أكثر من 900 مطية.

وتنطلق اليوم بطولة الرماية ضمن المهرجان، بتنظيم اللجنة العليا للمهرجان وإشراف نادي الظفرة للرماية، في مسابقات بندقية سكتون ومنها سكتون المسابقة المفتوحة لجميع الجنسيات من عمر 12 سنة فما فوق (رجالو‏ سيدات) وتكون على بندقية سكتون عيار 0.22 ولمسافة 50 متراً وبوضعية الرقود وتكون المسابقة من مرحلة واحدة وسيتم اختيار أعلى 5 علامات خلال فترة المسابقة .