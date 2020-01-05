«تي 24 ومزيون» يحلقان في بطولة فزاع للصيد بالصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسفرت نتائج أولى منافسات جولات فئة الشيوخ ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية»، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بميدان الروية في دبي عن تصدر اليلايس الشوط الأول للشيوخ في فئة جير تبع فرخ للرموز عبر الطير «تي 24» ،وحقق المركز الأول بالشوط الرابع في فئة جير تبع جرناس للرموز، فريق «اف 3» عبر الطير «مزيون»، ونال الفريق نفسه المركز الأول بالشوط الخامس الرئيسي فئة جير تبع جرناس،عبر الطير «عريون».

وتصدر فريق الظفرة فالكونز 1 الشوط الثاني الرئيسي للشيوخ في فئة جير تبع فرخ، عبر الطير «تي 151» ، كما تصدر الشوط الثالث للشيوخ «نقدي» في فئة جير تبع فرخ، عبر الطير «تي 46».