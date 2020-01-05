سباق تأهيلي لدراجات «السلم»

المصدر: الحمرية - البيان الرياضي

نظم اتحاد الدراجات أمس في منطقة الحمرية، السباق التأهيلي الثاني للنخبة والأندية لمسافة 90 كم، والذي يؤهل للمشاركة في الدورة الرابعة لبطولة السلم للدراجات، وشارك في السباق87 دراجاً من الأندية والمقيمين بالدولة، وتمكن الدراج ديمتري ازددنكن من الفوز بالمركز الأول لفئة النخبة ، وفي فئة الأندية، حقق دراج النصر طلال سودير المركز الأول، يليه ثنائي نادي أبوظبي عبدالله الاستاد ومحمد المطيوعي ،وقام نايف جكه الأمين العام المساعد للاتحاد، بتقليد الفائزين في الفئتين بالميداليات.