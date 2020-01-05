3 مواجهات في دوري السلة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

تنطلق اليوم الجولة السادسة لمسابقة الدوري العام لكرة السلة بإقامة 3 مواجهات في توقيت موحد «السابعة مساء»، تجمع بين العين وضيفه الوصل في الصالة النهيانية، النصر وضيفه الشارقة في أقوى المواجهات بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، شباب الأهلي وضيفه البطائح بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، وتستكمل الجولة غداً بمباراتين في التوقيت نفسه تجمع الجزيرة وضيفه الظفرة، والوحدة وضيفه بني ياس.

وتتشارك فرق شباب الأهلي والنصر والشارقة في صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة وبرصيد 10 نقاط لكل منها، بفارق نقطتين عن الوصل والبطائح المتشاركين في المركز الثالث، فيما الوحدة في المركز السادس برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة عن كل من بني ياس والجزيرة المتشاركين في المركز السابع.