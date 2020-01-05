فعاليات رياضية متنوعة لـ«دبي البحري» في 2020

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحداثاً رياضية بحرية متنوعة في عام 2020، حيث يستكمل النادي برنامج السباقات البحرية في الموسم بإقامة العديد من الفعاليات الرياضية البحرية المتنوعة في الرياضات البحرية التراثية والحديثة، ويشهد شهر يناير، استضافة النادي لأولى جولات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 25 الجاري، ويسبقها إقامة حدثين رياضيين بحريين ينظمهما النادي في شواطئ دبي الأول يومي 10 و11 الجاري، بإقامة الجولة الأولى من منافسات بطولة دبي للكايت سيرف، والحدث الثاني، يتمثل في الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك 15 الجاري، ومن أبرز الفعاليات التي يترقبها أهل البحر، وعشاق الرياضات التراثية إقامة النسخة رقم 30 من حدث القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يحظى برعاية ودعم صاحب الفكرة ومؤسس السباق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وينطلق من جزيرة صير بونعير.

واكد هزيم القمزي مدير إدارة السباقات إن روزنامة النادي تشهد سنوياً تسجيل حدث جديد وقال : أضاف النادي هذا الموسم سباقين للتجديف الحديث، أول سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الأولمبي) بمشاركة نخبة المجدفين في المنتخب والأندية البحرية المتخصصة ، كما يقام سباق التجديف بوضع واقف للمرة الاولى، في بحيرة سد حتا.