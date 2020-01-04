لأول مرة في آسيا.. جدة تشهد الانطلاق الرسمي لرالي داكار السعودية 2020

المصدر: وام

انطلق رسميا مساء اليوم في جدة رالي داكار السعودية 2020 الذي تستمر فعالياته حتى الـ 17 يناير الجاري بمشاركة 556 سائقا من 62 دولة حول العالم.

ويقام السباق للمرة الأولى في القارة الآسيوية بعد احتكار دام 30 عاما في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية، كأحد أصعب وأشهر الراليات الصحراوية في العالم، وتحتضنه صحراء المملكة العربية السعودية.

ويعد سباق "رالي داكار السعودية 2020" امتدادا للنسخ السابقة من الرالي، الذي جرى عبر تاريخه في ثلاث دول أوروبية و21 دولة إفريقية وخمس دول في أمريكا الجنوبية.

ويمتد السباق في نسخته الأولى بالمملكة لمسافة 7856 كيلو مترا، منها 5097 كيلو مترا على الطرق الوعرة، وهي المسافة الأطول في تاريخ داكار، بينما تبلغ مسافة السباق على الطرق الممهدة 2759 كيلو مترا.

وبين السائقين المشاركين 47 سائقًا مخضرما شاركوا في 10 نسخ على الأقل من داكار، كما ستكون صحراء المملكة شاهدة على مشاركة 85 متسابقا يشاركون للمرة الأولى في السباقات.

وبالتزامن مع سباقات الرالي تشهد "قرية داكار" في جدة العديد من الفعاليات الموسيقية وعروض السيرك الحركية لفريق "كيتونب"، وفقرات متنوعة في مجال رياضة المحركات، كما تستضيف القرية متحف "اكتشف داكار"، الذي يحتوي على مواد مصورة ومرئية توثق تاريخ الرالي الأعرق في العالم، وتقديم لمحة عن المملكة العربية السعودية وتاريخها وثقافتها الأصيلة.