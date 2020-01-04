عمر بن زايد: الاستثمار الرياضي في مصر بوابة بني ياس للانتشار العربي والعالم

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

وجه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس نادي بني ياس التهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، على تجديد القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية الثقة فيه، مشيراً إلى أن ما قدمه صبحي للرياضة المصرية خلال الفترة الماضية يؤكد أنه شخصية جديرة بالثقة لما يتمتع به من خبرات ميدانية وكذلك خبرات علمية وأكاديمية تساعده على أداء مهامه بشكل محترف ودقيق.



كما وجه سمو الشيخ عمر بن زايد التهنئة للوزير المصري على فوزه بجائزة الاتحاد العربي للثقافة والرياضة كشخصية العام الرياضية لعام 2019، تقديراً لجهوده في تطوير الرياضة المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام كونه رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب.



وأكد سموه أن وزير الرياضة المصري من الشخصيات المتعاونة للغاية مع مختلف الجهات، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة لنادي بني ياس قبل فترة كانت مثمرة للغاية وأكدت أنه لم ينس بني ياس مطلقاً كونه واحداً من أبنائه الذين ساهموا في تطوير النادي وجعله منظومة احترافية متكاملة.

وأكد سموه أن ما يقدمه معالي وزير الرياضة المصري لبعثات النادي التي تتواجد في جمهورية مصر العربية واستقباله الدائم لكل من ينتمي للنادي أمر يسعد الجميع خاصة قيادة النادي برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتابع سموه : نحن في بني ياس لدينا خطط استثمارية واعدة في مصر وسوف تشهد الفترة المقبلة انطلاقة هذه الاستثمارات التي جاءت بعد تشاور مع وزارة الشباب والرياضة المصرية التي أكدت أنها سوف تقدم كل الدعم للنادي في هذا الجانب المهم من الرياضة.

وقال سموه : مناخ الاستثمار الرياضي في مصر أكثر من رائع ويشجع أي جهة على الدخول فيه بكل قوة، ،ومن هذا المنطلق جاء التفكير في مقترحات الوزير المصري التي كانت رائعة وتخدم كافة الأطراف سواء الرياضة المصرية أو بني ياس بشكل خاص ورياضة الإمارات بشكل عام.

وأعرب سمو نائب رئيس نادي بني ياس عن تفاؤله الكبير بنتائج التعاون المستقبلي بين النادي ووزارة الشباب والرياضة المصرية وأكد سموه أن المقدمات تبشر بالخير لاسيما في ظل تذليل كافة الصعوبات من جانب وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

وأضاف سموه : بكل تأكيد رؤيتنا تتخطى الحدود ومن هذا المنطلق نسعى للاستثمار في أرض الكنانة التي سوف تكون بمثابة بوابة بني ياس للانطلاق إلى المحيطين العربي والعالمي في ظل ما تتمتع به من قدرات تساعد أي جهة على الانتشار الواسع .