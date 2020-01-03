9 يناير آخر تسجيل في أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت اللجنة المنظمة لجولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في الجولة الخامسة من النسخة الخامسة التي ستقام في أبوظبي خلال الفترة من 16 حتى 18 يناير الجاري على صالة مبادلة أرينا في التاسع من الشهر الجاري.

وأوضحت أنه اعتباراً من الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي زادت كثافة التسجيل من اللاعبين واللاعبات على الموقع الإلكتروني الخاص بالبطولة، من أجل المشاركة بها، كما زادت أيضاً كثافة التسجيل من جانب الأندية والأكاديميات الإماراتية المحلية. كما أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن قيمة جوائز نسخة أبوظبي منتصف الشهر الجاري ستصل إلى 225 ألف دولار لمختلف الفئات.

وأن الأحزمة المستهدفة والمسموح لها بالمشاركة هي الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، للناشئين والبالغين والأساتذة، مشيرةً إلى أنه تم الاستمرار في استبعاد الحزام الأبيض «المبتدئين»،.

كما هو المتبع من بداية الموسم الحالي في جولات طوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو، من أجل الارتقاء بقوة المنافسة، وإتاحة الفرصة أمام لاعبي الإمارات لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة واكتساب الخبرات الدولية من المدارس المختلفة.