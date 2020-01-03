600 عدّاء وعداءة في كأس نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعلن نادي النصر عن تنظيم بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية في حديقة الورقاء غداً السبت، بمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حكم إمارة دبي.

وذلك بالتعاون مع اتحاد ألعاب القوى. وتم الإعلان عن البطولة في مؤتمر صحفي عقد بنادي النصر صباح أمس، بحضور كل من عبدالباسط علي المدير التنفيذي للنادي، ومحمد العور المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية، وصالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، وقاسم محمد عضو شركة النصر للألعاب الرياضية، ومحمد الخلفاوي المدير الفني لألعاب القوى بالنادي.

وتوقع صالح محمد حسن تنافس أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 22 نادياً، على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، موضحاً أن إدارة نادي النصر خصصت جائزة عينية قيّمة للنادي البطل، إلى جانب 80 ميدالية ستحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إضافة إلى 8 كؤوس للمراكز الأولى لكل المراحل السنية.

وأشار الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى إلى أن مسافات البطولة التي تنطلق في الثانية والنصف من بعد ظهر غداً، ستكون 2 و3 و6 و9 كيلومترات، بمشاركة العداءات خلالها بكافة المراحل السنية في الحدث، على كأس واحدة، خاصة أن البطولة ليست موجودة في الأجندة السنوية لاتحاد ألعاب القوى، كما أنها تقام هذا الموسم بمبادرة من نادي النصر، متمنياً أن تقام بشكل سنوي.

وأن يتم تطويرها من قبل إدارة النادي، لتصبح ماراثوناً عالمياً يحمل اسم آل مكتوم يتم تنظيمه سنوياً في 4 يناير من كل عام، كما توجه بالشكر إلى نادي النصر على مبادرته وحرصه على دعم ومساندة أم الألعاب في الدولة من خلال تنظيم مثل هذا الحدث الهام.

واختتم الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى مؤكداً أن الموسم الجاري شهد برنامجاً ناجحاً لبطولات اختراق الضاحية، وستكون بطولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة إضافة مهمة لسباقات الضاحية، والتي تختتم بسباق صاحب السمو رئيس الدولة يوم 17 يناير الجاري.