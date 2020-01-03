الظالعي يعيد ترتيب البيت الآسيوي للرجبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعاد قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للرجبي ترتيب العمل داخل الاتحاد الآسيوي وإعادة تشكيل اللجان العاملة بالاتحاد لفترة عامين مقبلين والتي وصلت إلى 9 لجان رئيسية هي:

الحكام والشؤون الإدارية والمالية والتطوير والمسابقات واللجنة الطبية ورفاهية اللاعب ولجنة الحكومة والأخلاقيات ولجنة الانضباط واللجنة النسائية ولجنة الرقابة والمخاطر.

كما أسند رئاسة لجنة الحكام الآسيوية إلى محمد شاكر مدير المنتخبات في اتحاد الإمارات للرجبي، إضافة إلى تعيين عدد من الأعضاء العرب في اللجان الأخرى كنائب رئيس لجنة التطوير محمد جاركو رئيس الاتحاد السوري للرجبي، وكذلك تعيين غسان حجار رئيس الاتحاد اللبناني للرجبي بمنصب نائب رئيس لجنة الحوكمة والأخلاقيات.

وأسقط الظالعي الغرامات التي كانت مستحقة على بعض الاتحادات الآسيوية نتيجة انسحابهم من البطولات الآسيوية والتي بلغت 90 ألف دولار.

ووافق الاتحاد الدولي للرجبي بناء على طلب الظالعي بزيادة المنحة المالية السنوية لآسيا بنسبة 33% لتصبح 725,000 جنيه إسترليني وكذلك زيادة تقدر بنسبة 60% لموازنة التطوير لتصل إلى 800,000 جنيه إسترليني.