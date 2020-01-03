«غنتوت» ينظم مهرجان سلطان بن زايد للبولو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ينظم النادي مهرجان كأس سلطان بن زايد للبولو بعد ظهر اليوم بدار النادي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد، تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

ويتضمن المهرجان العديد من الفقرات من بينها عرض فرقة الخيالة بنادي تراث الإمارات وعروض القفز الحر بالمظلات.

والفقرة الرئيسة في المهرجان لقاء الإثارة والتحدي من خلال المباراة الاستعراضية الودية المقامة على كأس المهرجان بين فريق غنتوت مازيراتي وفريق غنتوت ياس الدولية العقارية، وأعلن النادي بأن بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو ستكون ضمن أجندة النادي في الموسم المقبل بمشاركة عدد من الفرق.